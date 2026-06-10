"У вас есть друг в Белом доме": Токаев встретился со спецпосланником Трампа

Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев принял специального посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, совместные инвестиционные проекты и перспективы сотрудничества в ключевых отраслях экономики, сообщили в Акорде.

Глава государства отметил высокий уровень казахстанско–американских отношений и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

"Мы высоко ценим возможность обсудить широкий круг актуальных вопросов и особенно приветствуем Ваше участие в диалоге C5+1 по критически важным минералам. Это подчеркивает стратегическое значение, которое Соединенные Штаты придают сотрудничеству с Казахстаном и всей Центральной Азией", – сказал Касым–Жомарт Токаев.

Президент также попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и выразил надежду на личную встречу до конца года.

Кроме того, Токаев поблагодарил американскую сторону за приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами.

Что ответил спецпосланник США

Серджио Гор передал Главе государства приветствие от Дональда Трампа и подчеркнул заинтересованность Вашингтона в развитии сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии.

"Могу заверить, что у Вас есть друг в Белом доме. Президент Трамп высоко ценит Вашу деятельность. Мы стремимся находить взаимовыгодные решения в интересах наших стран. Об этом свидетельствует и растущая динамика контактов между США и государствами региона. Только за последний год были достигнуты договоренности и заключены сделки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и я уверен, что это лишь начало. Мы также рады Вашему участию в саммите G20 в конце года", – заявил спецпосланник.

По его словам, за последний год между США и государствами региона были достигнуты договоренности и заключены сделки на сумму свыше 20 млрд долларов.

Что еще обсуждали на встрече

Одной из ключевых тем переговоров стало участие Серджио Гора в диалоге C5+1 по критически важным минералам, который проходит в Астане.

Собеседники обсудили реализацию торгово–экономических и инвестиционных проектов, а также перспективы сотрудничества в сферах критических минералов, транспорта, логистики и цифровизации.

Отдельное внимание стороны уделили деятельности Совета мира, одним из соучредителей которого является Казахстан.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении многопланового сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами.