  • 7 Ноября, 09:32

"У вас выдающийся президент": Трамп похвалил Токаева и не исключил визита в Казахстан

Сегодня, 08:09
Акорда Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
Фото: Акорда

Казахстан и США заключили новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, охватывающие авиацию, критически важные минеральные ресурсы и цифровые технологии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Президент США Дональд Трамп подчеркнул стратегическую важность всех этих направлений для двустороннего сотрудничества.

Он также отметил огромный потенциал природных ресурсов Казахстана и высоко оценил деятельность казахстанского лидера. На вопрос журналистов о возможном визите в Казахстан Трамп ответил, что не исключает такую возможность.

Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан - ред). Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент, – подчеркнул президент США.

