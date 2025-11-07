"У вас выдающийся президент": Трамп похвалил Токаева и не исключил визита в Казахстан
Казахстан и США заключили новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, охватывающие авиацию, критически важные минеральные ресурсы и цифровые технологии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Президент США Дональд Трамп подчеркнул стратегическую важность всех этих направлений для двустороннего сотрудничества.
Он также отметил огромный потенциал природных ресурсов Казахстана и высоко оценил деятельность казахстанского лидера. На вопрос журналистов о возможном визите в Казахстан Трамп ответил, что не исключает такую возможность.
Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан - ред). Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент, – подчеркнул президент США.
