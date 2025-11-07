Казахстан и США заключили новые соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов, охватывающие авиацию, критически важные минеральные ресурсы и цифровые технологии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Президент США Дональд Трамп подчеркнул стратегическую важность всех этих направлений для двустороннего сотрудничества.

Он также отметил огромный потенциал природных ресурсов Казахстана и высоко оценил деятельность казахстанского лидера. На вопрос журналистов о возможном визите в Казахстан Трамп ответил, что не исключает такую возможность.