У Земли теперь две луны? Астрономы обнаружили новый спутник

У Земли появился временный спутник — небольшой астероид 2026 QQ8 диаметром около двух метров. Он попал под действие земной гравитации весной 2026 года и, по прогнозам астрономов, покинет орбиту планеты в начале 2027-го. Астероид впервые заметил в августе венгерский астроном Кристиан Шарнецки. Официально о нём сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза 29 октября.

Объект находится примерно в 568 тысячах километров от Земли — дальше, чем наша Луна, среднее расстояние до которой составляет около 384 тысяч километров. Несмотря на название «минилуна», увидеть его невооружённым глазом невозможно. Такие объекты называют временными спутниками: небольшие астероиды на некоторое время захватываются гравитацией Земли, а затем снова уходят в космос.

Астрономы также различают минилуны и квазилуны. Например, астероид 2025 PN7, обнаруженный в прошлом году, движется вокруг Солнца по орбите, близкой к земной. Из-за этого создаётся впечатление, что он сопровождает нашу планету. По оценкам исследователей, он находится в такой конфигурации около 60 лет и может оставаться рядом ещё столько же.

В отличие от настоящих спутников, квазилуны гравитационно не связаны с Землёй. Учёные подчёркивают, что ни 2026 QQ8, ни 2025 PN7 не представляют опасности для нашей планеты. Новый миниспутник слишком мал и находится на безопасном расстоянии.