Свыше 105 килограммов высушенной марихуаны и более 7 килограммов гашиша изъяли полицейские в Абайской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Қарасора 2025" и "Дәрмек", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Наркотики были найдены при обыске по месту проживания 33-летнего жителя Алматинской области. В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили четыре мешка с веществом растительного происхождения и полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Судебно-наркологическая экспертиза подтвердила, что это — наркотические средства: марихуана и гашиш.

По данным полиции, задержанный признался, что самостоятельно собирал дикорастущую коноплю, затем высушивал и хранил с целью дальнейшего сбыта. Сейчас он водворён в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование.

Правоохранители напоминают, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остаётся приоритетным направлением работы полиции.