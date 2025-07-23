У жителя Алматинской области нашли 105 кг марихуаны
Сушил "траву" мешками.
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Свыше 105 килограммов высушенной марихуаны и более 7 килограммов гашиша изъяли полицейские в Абайской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Қарасора 2025" и "Дәрмек", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Наркотики были найдены при обыске по месту проживания 33-летнего жителя Алматинской области. В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили четыре мешка с веществом растительного происхождения и полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Судебно-наркологическая экспертиза подтвердила, что это — наркотические средства: марихуана и гашиш.
По данным полиции, задержанный признался, что самостоятельно собирал дикорастущую коноплю, затем высушивал и хранил с целью дальнейшего сбыта. Сейчас он водворён в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование.
Правоохранители напоминают, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остаётся приоритетным направлением работы полиции.
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