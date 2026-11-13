Убежище для 100 тысяч человек и ИИ против лесных пожаров: что Казахстан показал странам СНГ

Искусственный интеллект, который замечает лесной пожар раньше человека, база на случай катастрофы для 100 тысяч пострадавших и сотни сельских пожарных команд. Таким опытом Казахстан поделился с руководителями спасательных ведомств стран СНГ, которые собрались в Шымкенте.

Здесь проходит XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Казахстан принимает встречу такого уровня впервые за 11 лет. В ней участвуют министры и руководители спасательных служб России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Казахстан выдвинул на встрече собственную инициативу, создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Паводки, лесные пожары, землетрясения и техногенные аварии не признают границ, и страны региона видят смысл заранее объединять данные и силы.

Главное, что изменилось в казахстанском подходе, это ставка на предупреждение, а не на ликвидацию последствий, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Угрозу стараются заметить до того, как она станет масштабной ЧС.

Помогают в этом технологии. Искусственный интеллект уже выявляет пожары в лесах на ранней стадии. На угольных шахтах появляются системы поиска горняков и контроля загазованности. Беспилотники обследуют труднодоступные места и ищут людей. Все инструменты мониторинга и прогнозирования угроз сведены в модернизированный Командный центр МЧС.

Страна готовится и к рискам, которых раньше не было. Число электромобилей в Казахстане за год выросло на 40%, и спасатели уже обновили требования пожарной безопасности и порядок тушения тяговых аккумуляторов.

Масштаб сил для крупных бедствий тоже впечатляет. В Алматы работает Южная база оперативного назначения «Алатау», способная принять до 100 тысяч пострадавших. Во всех регионах поэтапно создают авиаотряды с вертолетами постоянного базирования. На Каспии развивается отряд «Теңіз жасағы» для спасения людей и ликвидации разливов нефти.

Защита дошла и до самых отдаленных сел. По программе «Ауыл құтқарушылары» создан 311 добровольный противопожарный отряд, который прикрывает более 975 населенных пунктов.

Казахстан готовит спасателей не только для себя. Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина обучает специалистов из Кыргызстана и Таджикистана, а казахстанские спасатели учатся в Беларуси и России. В повестке встречи совместные учения, научное сотрудничество, подготовка кадров и международные соревнования по пожарно-спасательному спорту.