За последние три дня коммунальные службы Астаны активно борются с последствиями обильных снегопадов, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

С начала зимнего периода из столицы уже вывезено свыше 3,3 тысячи кубометров снега, что эквивалентно 272 грузовикам. Работы ведутся круглосуточно в посменном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей города.

Утром 6 ноября в уборке снега по всему городу задействовано около 2,5 тысячи дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники. Только за минувшую ночь коммунальщики совершили 36 рейсов, доставив на специальные полигоны 444 кубометра снега. Такие темпы позволяют оперативно справляться с осадками и поддерживать движение на городских магистралях.

В первую очередь очищаются основные улицы и маршруты общественного транспорта, чтобы автобусы и автомобили могли беспрепятственно передвигаться. После этого техника и рабочие переходят к уборке второстепенных участков — дворов, тротуаров, площадей и остановок.

Акимат Астаны обращается к жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, особенно в утренние часы.