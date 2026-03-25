В 2026 году в Казахстане зафиксирован ряд преступлений, получивших широкий общественный резонанс. В их числе – убийства на бытовой почве, преступления против женщин и детей, а также новые формы цифрового мошенничества. Подробнее – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Атырау: убийство семьи

В Атырауской области расследуется одно из самых тяжелых дел года – убийство семьи в селе Жангельдин. В конце 2025 года родственники заявили о пропаже четырех человек.

В январе 2026 года во дворе дома были обнаружены тела супругов, после чего дело переквалифицировали на убийство двух и более лиц. Под подозрение попал 29-летний зять семьи, который скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале его задержали на территории Индонезии и доставили в Казахстан.

В ходе следственных действий он дал показания, после чего в марте обнаружили тела еще двух членов семьи – сына и дочери. Таким образом, установлено убийство всех четырех человек. По данным следствия, тела скрывались на территории частных домов, а мотивом названы длительные бытовые конфликты. Расследование продолжается.

Дело Нурай

В Шымкенте в январе 2026 года было совершено убийство 21-летней Нурай Серикбай. Девушка погибла от ножевых ранений. Подозреваемым стал ее знакомый, который был задержан.

Изначально дело расследовалось по статье «Убийство», позже его переквалифицировали на убийство, совершенное с особой жестокостью. После общественного резонанса начались служебные проверки в полиции. Были уволены руководители департамента полиции города, а также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении сотрудников, рассматривавших обращения родственников погибшей.

Следствие продолжается, подозреваемый находится под стражей.

Талгар: убийство отца семерых детей

В Алматинской области, в городе Талгар, расследуется убийство мужчины – отца семерых детей. По данным следствия, ему было нанесено более 30 ножевых ранений. По подозрению задержаны его супруга и теща.

Дело квалифицировано как убийство, совершенное группой лиц. Основная версия – семейно-бытовой конфликт. После происшествия дети остались без отца, опеку над ними оформили родственники. Проводятся необходимые следственные действия.

Преступления против женщин и детей

В марте в Костанае произошло убийство 37-летней женщины. По данным полиции, ее застрелил бывший супруг. Мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы с явкой с повинной. Орудие преступления изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Атырауской области за аналогичный период было зарегистрировано еще одно убийство – 58-летняя женщина погибла в результате бытового конфликта. Подозреваемый задержан. Эти случаи рассматриваются в рамках досудебного расследования.

В Атырау задержан 21-летний мужчина по подозрению в истязании 19-летней девушки. По данным следствия, он наносил ей телесные повреждения и фиксировал происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.

В городе Кентау задержан 45-летний мужчина по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Следствие установило, что противоправные действия могли носить длительный характер. Подозреваемый находится под стражей.

В ряде регионов возбуждены дела по фактам преследования.

Тем временем, в Павлодарской области зафиксированы случаи систематического сталкинга в отношении женщин со стороны бывших партнеров. По данным полиции, речь идет о многократных сообщениях, угрозах и попытках контакта. В Алматинской области по одному из таких эпизодов суд назначил административный арест.

Значительную часть криминальной повестки составляют и цифровые преступления.

Отметим, в Алматы была предотвращена попытка мошенничества на сумму более 20 миллионов тенге. Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных органов и убеждали потерпевшего передать денежные средства. Вмешательство киберполиции позволило предотвратить хищение.

Параллельно в суде рассмотрено дело организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков через мессенджеры. По данным следствия, изъято более 10 килограммов психотропных веществ. Участники группы получили сроки лишения свободы до 17 лет.

Дополнительно фиксируется рост преступлений, связанных с торговлей детьми. По итогам предыдущего года их количество увеличилось втрое, при этом значительная часть случаев зарегистрирована в Алматы. Правоохранительные органы связывают это с выявлением организованных схем.

Убийство 2006 года: приговор спустя 20 лет

Прокуратура Алматинской области завершила расследование убийства, совершенного в сентябре 2006 года в Алматы. Тогда трое мужчин под видом таксистов посадили в автомобиль гражданку Кыргызстана, задушили ее, похитили личные вещи и оставили тело на трассе Алматы -Капшагай.

В 2007 году двое соучастников были осуждены, однако дело в отношении третьего фигуранта было приостановлено и фактически находилось в архиве.

Сотрудниками прокуратуры проведена детальная сверка базы данных, запрошены дополнительные сведения, что позволило установить фактическое местонахождение подозреваемого на территории Карасайского района. Он был задержан 9 июля 2025 года. 24 февраля 2026 года суд вынес обвинительный приговор, ему назначено 16 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Терроризм и экстремизм: 17 осужденных с начала года

20 марта КНБ сообщил, что с начала 2026 года в Казахстане уже осуждены 17 человек за террористические и экстремистские преступления. По данным ведомства, расследования по таким делам продолжаются, в том числе в отношении граждан, задержанных за пределами страны.

Среди приведенных КНБ примеров - житель Алматы, который в 2017 году выехал за рубеж, участвовал в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, был задержан в 2025 году и получил 8 лет лишения свободы; а также житель Кокшетау, который за границей занимался пропагандой идей терроризма и религиозного экстремизма в интернете и был доставлен в Казахстан в результате совместной операции с зарубежной спецслужбой.

Таким образом, в 2026 году ключевыми остаются преступления на бытовой почве, насилие в отношении женщин и детей, а также развитие цифровых форм преступности. Расследования по большинству дел продолжаются.