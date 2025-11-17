В Акмолинской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления — убийстве 14-летней девочки из села Ынтымак, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

По данным полиции, подозреваемый пытался скрыться, однако был обнаружен менее чем за сутки после совершения преступления. Его нашли в поле вблизи села Родина Целиноградского района, где он пытался укрыться от правоохранительных органов. Оперативная группа задержала мужчину на месте, после чего он был доставлен в отдел полиции.

Напомним, что 14-летняя жительница села Ынтымак скончалась от ножевых ранений, полученных при нападении. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а расследование было взято под личный контроль руководства департамента полиции.

В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются: устанавливаются точные обстоятельства произошедшего, мотив преступления и другие детали, имеющие значение для дела.

Правоохранительные органы подчёркивают, что преступление против несовершеннолетней будет расследовано максимально тщательно, а виновный понесёт наказание по всей строгости закона. Полиция заверяет, что любые проявления насилия в отношении детей будут пресекаться жестко и без исключений.