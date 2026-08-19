В Астане сотрудники криминальной полиции раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Подозреваемыми оказались двое жителей Павлодарской области.

Что произошло

По данным Министерства внутренних дел, преступление произошло в июне 2005 года. На окраине Астаны обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенные следственные мероприятия, установить лиц, причастных к убийству, тогда не удалось из-за отсутствия прямых доказательств.

Как раскрыли дело

Спустя годы сотрудники криминальной полиции вновь вернулись к архивному уголовному делу. В рамках повторного изучения материалов была восстановлена картина произошедшего и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В результате полицейским удалось собрать доказательственную базу и установить причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области.

Кто оказался подозреваемым

В августе текущего года подозреваемых задержали. По данным МВД, они признались в совершении убийства. Предварительно установлено, что преступление произошло во время конфликта, когда оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.

Что говорят в МВД

«Конституция нашей страны закрепляет человека, его жизнь, права и свободы в качестве высших ценностей государства. Для полиции это означает принципиальную работу по раскрытию преступлений против личности независимо от давности их совершения», – отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

По его словам, раскрытие преступлений прошлых лет и обеспечение неотвратимости наказания остаются приоритетными направлениями работы полиции и находятся на особом контроле МВД.