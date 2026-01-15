  • 15 Января, 07:45

Убийство 32-летнего жителя села Береке расследуют в СКО

Подробностями дела с нами поделились в полиции.

Фото: BAQ.kz

Полиция проводит досудебное расследование по факту убийства 32-летнего жителя села Береке Уалихановского района СКО, передает BAQ.kz

Подробности нашей редакции рассказали в пресс-службе регионального Департамента полиции. По предварительным данным, 29-летний односельчанин в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков, нанес потерпевшему смертельные телесные повреждения. 

"В происшествии также фигурирует еще один житель данного села, причастность которого устанавливается. Подозреваемые водворены под стражу", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. 

