Убийство 32-летнего жителя села Береке расследуют в СКО
Подробностями дела с нами поделились в полиции.
Сегодня, 06:25
161Фото: BAQ.kz
Полиция проводит досудебное расследование по факту убийства 32-летнего жителя села Береке Уалихановского района СКО, передает BAQ.kz.
Подробности нашей редакции рассказали в пресс-службе регионального Департамента полиции. По предварительным данным, 29-летний односельчанин в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков, нанес потерпевшему смертельные телесные повреждения.
"В происшествии также фигурирует еще один житель данного села, причастность которого устанавливается. Подозреваемые водворены под стражу", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.
