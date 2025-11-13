Убийство экс-судьи из Казахстана в Германии: МВД ведет расследование
В Министерстве внутренних дел прокомментировали убийство казахстанки.
В Министерстве внутренних дел прокомментировали ход расследования уголовного дела, связанного с гибелью гражданки Казахстана на территории Германии, передаёт BAQ.KZ
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената рассказал, что вопрос международного взаимодействия находится в компетенции Генеральной прокуратуры, так как именно она уполномочена на сотрудничество с иностранными правоохранительными органами.
По его словам, в Казахстане действительно возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса — "Истязание".
"Данный факт у нас рассматривается исходя из обращений родственников потерпевшей. Эти события связаны с нахождением супругов на тот момент на территории Казахстана. То есть, если в Германии расследуется умышленное убийство, то у нас - причинение телесных повреждений и истязание супруга. Информация была получена позже, но данный факт мы расследуем", — уточнил он.
Отвечая на вопрос о статусе подозреваемого, заместитель министра сообщил, что в Казахстане проводятся необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз.
"Мы находимся на постоянном контакте с потерпевшей стороной и с адвокатами. По взаимодействию с германской стороной комментарий давать не вправе, так как это исключительно компетенция Генеральной прокуратуры", — добавил Санжар Адилов.
