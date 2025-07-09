Убийство и надругательство над телом: житель Шымкента получил 22 года колонии за жестокое преступление
Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и его несовершеннолетний пособник.
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор 19-летнему жителю, обвиняемому в убийстве девушки и надругательстве над её телом, передаёт BAQ.KZ. Вместе с ним судили и его несовершеннолетнего знакомого, который, по версии следствия, помогал скрыть следы преступления.
12 марта 2025 года в ходе возникшего конфликта Т. совершил убийство ранее знакомой Е. и надругался над телом умершей. После чего, с целью сокрытия следов преступления, Т. попросил своего несовершеннолетнего знакомого С. помочь спрятать труп потерпевшей. Они вывезли тело потерпевшей в другое место, — говорится в сообщении суда Шымкента.
Оба подсудимых признали вину. Чистосердечное признание, молодой возраст и отсутствие судимости были признаны судом смягчающими обстоятельствами. В результате главный обвиняемый получил 22 года лишения свободы, его соучастнику назначено два года ограничения свободы, срок которого впоследствии был сокращён по амнистии до одного года и четырёх месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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