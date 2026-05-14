Убийство подростка раскрыли спустя 14 лет
Подозреваемый уже отбывал наказание за другое тяжкое преступление.
В Кызылординская область раскрыли убийство несовершеннолетнего, совершенное еще в 2012 году, передает BAQ.kz.
Что произошло
Трагедия произошла в октябре 2012 года в поселке Жосалы Кармакшинского района. Во время групповой драки подросток получил ножевое ранение и позже скончался в больнице, не приходя в сознание.
Сразу после происшествия полиция установила всех участников конфликта, однако из-за отсутствия доказательств и свидетелей дело долгое время оставалось нераскрытым.
Нашли важного свидетеля
Как сообщили в Министерство внутренних дел Казахстана, в этом году следователям удалось выйти на важного свидетеля и восстановить картину произошедшего.
Подозреваемый уже был судим
В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый - один из участников той драки. На момент задержания он уже отбывал наказание за другое тяжкое преступление.
Его этапировали в СИЗО города Кызылорда, где после предъявления доказательств он признался в содеянном.
По данным следствия, причиной преступления стали личные неприязненные отношения между молодыми людьми.
Что дальше
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.
В МВД подчеркнули, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет продолжается, и виновные неизбежно понесут наказание.
Ранее, спустя почти 10 лет в Казахстане завершили расследование громкого убийства и разбоя, совершённых в России. Следователь департамента полиции области Абай Ажар Сартова установила местонахождение последнего участника преступной группы.
