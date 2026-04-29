В область Абай суд восстановил права гражданина, нуждающегося в жилье, в ходе примирительной процедуры.

Истец обратился в специализированный межрайонный административный суд с иском к Отбасы банк. Он просил обязать банк восстановить утраченные данные о постановке на жилищный учет, которые, по его словам, существовали с 2013 года.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что заявитель действительно состоял в очереди на жилье с 4 июля 2013 года.

Как выяснилось, данные были утеряны из-за изменений в законодательстве, а также административно-территориальных преобразований в регионе, что повлияло на формирование списков очередников.

В рамках примирительной процедуры при содействии судьи стороны заключили медиативное соглашение. Согласно его условиям, банк обязался в течение одного месяца восстановить сведения о постановке гражданина на учет с указанной даты.

После вступления судебного определения в законную силу обязательства были выполнены - данные заявителя полностью восстановлены в информационной системе.