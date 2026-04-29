Житель Абая отсудил право на жилье у банка спустя годы
Житель Абайской области через суд добился восстановления данных о постановке в очередь на жилье с 2013 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В область Абай суд восстановил права гражданина, нуждающегося в жилье, в ходе примирительной процедуры.
Истец обратился в специализированный межрайонный административный суд с иском к Отбасы банк. Он просил обязать банк восстановить утраченные данные о постановке на жилищный учет, которые, по его словам, существовали с 2013 года.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что заявитель действительно состоял в очереди на жилье с 4 июля 2013 года.
Как выяснилось, данные были утеряны из-за изменений в законодательстве, а также административно-территориальных преобразований в регионе, что повлияло на формирование списков очередников.
В рамках примирительной процедуры при содействии судьи стороны заключили медиативное соглашение. Согласно его условиям, банк обязался в течение одного месяца восстановить сведения о постановке гражданина на учет с указанной даты.
После вступления судебного определения в законную силу обязательства были выполнены - данные заявителя полностью восстановлены в информационной системе.
Самое читаемое