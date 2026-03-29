Расследование по факту убийства семьи Карабалиных в селе Жангельдин получило продолжение — следствие расширило обвинения в отношении главного подозреваемого Султана Сарсемалиева, передает BAQ.KZ.

Теперь ему вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно.

Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды:

кража (ст. 188 ч. 2 УК РК)

мошенничество (ст. 190 УК РК)

По данным прокуратуры, речь идёт о хищении личных вещей погибших, а также о продаже их скота.

Что это означает

Как поясняют адвокаты, квалификация «убийство двух и более лиц» относится к одному эпизоду преступления, тогда как «неоднократное убийство» предполагает совершение преступлений в разное время.

Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

С учётом общественного резонанса и попытки подозреваемого скрыться за пределами страны, эксперты не исключают, что суд может назначить пожизненное наказание.

Дополнительные статьи — кража и мошенничество — будут учитываться в совокупности, однако, как правило, более мягкие наказания поглощаются более строгим.

В конце декабря 2025 года в селе Жангельдин пропала семья: супруги пенсионного возраста и их взрослые дети. Они уехали из дома и перестали выходить на связь. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту их убийства.

В Атырауской области семья была объявлена в розыск. Официальное заявление о пропаже Максота Карабалина, его супруги Насип Утешкалиевой, а также их детей — Мирагуль и Наурыза — поступило в полицию 25 декабря.

По словам жителей села, первым исчез сын Наурыз. Летом 2025 года он сообщил родным, что направляется на работу в сторону Актау, после чего связь с ним прервалась. В октябре, как рассказывают односельчане, остальные члены семьи также покинули дом, объяснив отъезд необходимостью поездки к врачу. Куда именно они направились, неизвестно.

После их исчезновения, по словам местных жителей, от имени сына через мессенджеры был реализован весь домашний скот. Вырученные средства, предположительно, были переведены на счёт главы семьи. Также сообщалось, что сигналы мобильных телефонов пропавших фиксировались в других регионах страны.