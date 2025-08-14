Убийство школьника в селе Акжигит: суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы
Молодежные разборки обернулись трагедией.
В Мангистауском районном суде вынесли приговор по делу о гибели 17-летнего жителя села Акжигит Бейнеуского района, передает BAQ.KZ. Трагедия произошла в апреле этого года.
По данным следствия, обвиняемый собрал у подземного перехода под железнодорожными путями группу одиннадцатиклассников из-за мелкой ссоры между подростками. Под предлогом "воспитательной работы" он выстроил школьников и начал бить их кулаками в грудь. Один из ударов оказался смертельным — пострадавший потерял сознание и умер, не приходя в себя, несмотря на помощь медиков.
Суд установил вину подсудимого на основании показаний свидетелей, потерпевшей стороны, заключения судебно-медицинской экспертизы и других материалов дела. При этом сам он вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
