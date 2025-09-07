Прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников полиции Талгарского района по факту бездействия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Azattyq Rýhy.

По данным следствия, полицейские не приняли необходимых мер для задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании. Впоследствии именно он совершил резонансное преступление в селе Кызыл-Кайрат — убийство брата потерпевшей и похищение её двухлетней дочери.

Материалы дела переданы в производство специальных прокуроров. Ход расследования находится на особом контроле областной прокуратуры.

"Прокуратура предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации и просит доверять только официальным источникам", — говорится в сообщении ведомства.

Иные подробности дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что похищенная девочка была найдена, о её состоянии рассказала адвокат Гаухар Сарыева.