Убийство в Талгаре: на полицейских завели уголовное дело
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников полиции Талгарского района по факту бездействия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Azattyq Rýhy.
По данным следствия, полицейские не приняли необходимых мер для задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании. Впоследствии именно он совершил резонансное преступление в селе Кызыл-Кайрат — убийство брата потерпевшей и похищение её двухлетней дочери.
Материалы дела переданы в производство специальных прокуроров. Ход расследования находится на особом контроле областной прокуратуры.
"Прокуратура предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации и просит доверять только официальным источникам", — говорится в сообщении ведомства.
Иные подробности дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Ранее сообщалось, что похищенная девочка была найдена, о её состоянии рассказала адвокат Гаухар Сарыева.
Самое читаемое
- Эксперт дал прогноз, какой состав привезет "Реал Мадрид" на матч против "Кайрата"
- Marriott в Костанае: почему люксовый отель строят в опасной зоне паводков?
- Прокуратура Алматы провела разъяснительную работу с главным редактором Orda.kz Гульнарой Бажкеновой
- Главы МИД Казахстана и Украины обсудили перспективы сотрудничества
- "Кайрат" признан одной из самых амбициозных команд Лиги Чемпионов