В Медеуском районе Алматы задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. По данным полиции, после совершения преступления он спрятал тело погибшего в подвале частного дома, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, между мужчинами во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. По предварительным данным, в ходе конфликта хозяин дома нанёс своему 45-летнему гостю смертельное ножевое ранение.

После случившегося подозреваемый попытался скрыть следы преступления, спрятав тело погибшего в подвале.

Полицейские задержали мужчину по горячим следам. С места происшествия изъяли орудие преступления.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу», – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Другие подробности произошедшего в полиции пока не раскрывают.