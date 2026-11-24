Убийство во время застолья: тело мужчины обнаружили в подвале в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Медеуском районе Алматы задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. По данным полиции, после совершения преступления он спрятал тело погибшего в подвале частного дома, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, между мужчинами во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. По предварительным данным, в ходе конфликта хозяин дома нанёс своему 45-летнему гостю смертельное ножевое ранение.
После случившегося подозреваемый попытался скрыть следы преступления, спрятав тело погибшего в подвале.
Полицейские задержали мужчину по горячим следам. С места происшествия изъяли орудие преступления.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу», – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Другие подробности произошедшего в полиции пока не раскрывают.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны