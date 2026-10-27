Убийство возле кафе в Кызылорде: задержаны трое подозреваемых

В Кызылорде полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве молодого мужчины возле одного из кафе. Пострадавший получил ножевые ранения и позже скончался в больнице. Подробности происшествия сообщили в департаменте полиции Кызылординской области, передаёт BAQ.KZ.

Что произошло

Инцидент произошёл 8 октября возле одного из кафе города. По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку.

Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Что сообщили в полиции

В Департаменте полиции Кызылординской области подтвердили задержание троих подозреваемых. Все они находятся в изоляторе временного содержания.

«8 октября по факту убийства жителя города Кызылорды возбуждено уголовное дело. По данному инциденту задержаны и водворены в изолятор временного содержания трое подозреваемых», – сообщили в полиции.

В ДП добавили, что изучили изъятые записи с камер видеонаблюдения.

«Сведения о возможном участии в произошедшем других лиц проверяются. Роль и степень участия каждого из фигурантов получат правовую оценку по итогам расследования», – добавили в полиции.