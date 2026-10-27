Убийство возле кафе в Кызылорде: задержаны трое подозреваемых
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылорде полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве молодого мужчины возле одного из кафе. Пострадавший получил ножевые ранения и позже скончался в больнице. Подробности происшествия сообщили в департаменте полиции Кызылординской области, передаёт BAQ.KZ.
Что произошло
Инцидент произошёл 8 октября возле одного из кафе города. По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку.
Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.
Что сообщили в полиции
В Департаменте полиции Кызылординской области подтвердили задержание троих подозреваемых. Все они находятся в изоляторе временного содержания.
«8 октября по факту убийства жителя города Кызылорды возбуждено уголовное дело. По данному инциденту задержаны и водворены в изолятор временного содержания трое подозреваемых», – сообщили в полиции.
В ДП добавили, что изучили изъятые записи с камер видеонаблюдения.
«Сведения о возможном участии в произошедшем других лиц проверяются. Роль и степень участия каждого из фигурантов получат правовую оценку по итогам расследования», – добавили в полиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Более двух тысяч казахстанцев бросили себе вызов ко Дню Республики
- В Астане на девять дней перекроют одну из улиц
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- «Ордабасы» забрал титул у «Кайрата» за тур до конца сезона
- Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана