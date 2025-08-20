В августе 2025 года в Литве был задержан один из самых разыскиваемых преступников Центральной Азии — 46-летний гражданин Ю.Ю., известный в криминальных кругах под прозвищем "Детина", передает BAQ.KZ.

Его личность удалось установить с помощью системы распознавания лиц — по запросу Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Как сообщает МВД Кыргызстана, Ю.Ю. разыскивался по обвинению в убийстве, совершённом в 2007 году в Бишкеке. Тогда, согласно материалам дела, он застрелил владельца автомойки и скрылся, уйдя в подполье. Позже выяснилось, что Ю.Ю. также числится в розыске в Казахстане — его подозревают в причастности к еще одному убийству, совершённому в Алматы.

Во время задержания у подозреваемого были обнаружены поддельные документы на имя некоего Ш.А., что, по мнению следствия, свидетельствует о длительном и осознанном уклонении от правосудия. Кроме того, Ю.Ю. числится в базе МВД Кыргызстана как член организованной преступной группы, а по линии Интерпола значился в международном розыске.

В настоящее время кыргызская сторона инициировала процедуру экстрадиции для привлечения задержанного к уголовной ответственности на территории Кыргызстана. Ожидается, что ближайшие недели станут ключевыми в вопросе его передачи.