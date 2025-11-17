Прокуратура Акмолинской области установила серьёзные нарушения в работе уполномоченных органов: опекунами недееспособных граждан назначались люди, которые по закону не имели права исполнять такие обязанности, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что среди опекунов были лица, ранее осуждённые за тяжкие преступления, а также граждане с диагностированными психическими расстройствами.

По действующему законодательству, опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания. Однако отдельные органы игнорировали эти требования. Так, опекуном сразу двух недееспособных граждан было назначено лицо с судимостью за убийство. В другом случае опекуном стал мужчина, имеющий диагноз "шизофрения", что также полностью противоречит нормам закона и создаёт риски для жизни и здоровья подопечных.

Прокуроры выявили и другие грубые нарушения. Уполномоченные органы не снимали умерших граждан с учёта, и в базе продолжали числиться 28 человек, которых уже не было в живых. Эти ошибки указывали на отсутствие должного контроля и формальный подход к ведению реестров.

Меры прокурорского реагирования были оперативными и принципиальными. Лица с судимостью и психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей опекунов. Данные реестров приведены в соответствие, а виновные должностные лица привлечены к ответственности за допущенные нарушения.