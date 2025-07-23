Уборку пляжа в Талдыкоргане назвали деревенским субботником
Жители требуют современный подход.
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Акимат Талдыкоргана опубликовал видео, на котором запечатлено, как 30 человек вручную очищают дно водоема, где расположен городской пляж. Рабочие с граблями, лопатами и в перчатках по колено и по пояс стоят в воде, собирая мох, мусор, бутылки и ил, передает BAQ.KZ.
"Сегодня началась и интенсивно проводится уборка городского пляжа в Талдыкоргане", — гласит официальный комментарий. Указывается, что работы выполняет подрядная организация ТОО "Ланфи", уборка продлится до конца недели.
Однако в соцсетях публикация вызвала резонанс. Пользователи критикуют акимат за "средневековые методы" и игнорирование современных стандартов.
"Очистка водоема — это не деревенский субботник, а санитарная процедура", — пишут подписчики телеграм-каналов, указывая на необходимость применения спецтехники и соблюдения санитарных норм.
Также звучат ироничные вопросы от жителей:
- "А можно ли эту траву забрать для скота?"
- "Почему руками? Трактор с вилами — не вариант?"
Многие отмечают, что аналогичным способом пляж чистили и в прошлом году, что, по их мнению, говорит об отсутствии системного подхода и технической базы в городе.
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