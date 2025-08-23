В Казахстане продолжается уборочная кампания–2025, передает BAQ.KZ. По данным Минсельхоза, жатва охватила уже 15 регионов страны. На сегодняшний день убрано 1,7 млн гектаров посевов — это 10,7% от общей площади. В итоге в закромах страны уже 2,4 млн тонн зерна. В южных областях работы практически завершены: в Шымкенте урожай собран полностью.

Чтобы темпы не снижались, аграриев обеспечили топливом по цене ниже рыночной — 254 тенге за литр. Всего на поля отгружено более 135 тыс. тонн горючего. Фермеры получили и удобрения — 1,7 млн тонн, что составляет 89% от плана.

Аграрии продолжают пользоваться программами льготного финансирования: только по кредитам подано заявок на более чем 500 млрд тенге, заключены договоры лизинга на 153 млрд тенге. Для хранения собранного урожая страна располагает мощностями на 30,7 млн тонн, что полностью покрывает потребности. По словам Минсельхоза, ход кампании находится на особом контроле правительства. Впереди еще немало работы, но прогноз на урожай в этом году выглядит более чем оптимистично.