Учащиеся колледжей в Астане переходят на дистанционное обучение из-за погоды
Подробности сообщили в столичном Управлении образования.
Сегодня, 21:40
70Фото: pixabay.com
Вслед за столичными школьниками в связи с погодными условиями учащиеся 1-2 курсов колледжей первой смены так же переведены на онлайн-формат обучения, передает BAQ.kz.
О этом сообщил официальный сайт столичного акимата.
"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в столичном Управлении образования.
Ранее мы писали о том, что учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Напомним, сегодня, 14 января, учащиеся 0–9 классов и первой, и второй смены также учились онлайн в связи с резким похолоданием в столице.
