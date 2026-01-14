Вслед за столичными школьниками в связи с погодными условиями учащиеся 1-2 курсов колледжей первой смены так же переведены на онлайн-формат обучения, передает BAQ.kz.

О этом сообщил официальный сайт столичного акимата.

"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в столичном Управлении образования.

Ранее мы писали о том, что учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Напомним, сегодня, 14 января, учащиеся 0–9 классов и первой, и второй смены также учились онлайн в связи с резким похолоданием в столице.