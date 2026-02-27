Учащиеся второй смены в Астане переходят на онлайн обучение
27 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Управлении образования города Астаны.
Причина – ухудшение погодных условий.
