Учащиеся второй смены в Астане переходят на онлайн обучение

Сегодня 2026, 10:40
27 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Управлении образования города Астаны.

Причина – ухудшение погодных условий.

