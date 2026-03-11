  • Главная
  Учащихся первой смены в Астане перевели на дистанционное обучение

Учащихся первой смены в Астане перевели на дистанционное обучение

Сегодня 2026, 22:06
Фото: Pixabay.com

В Астане в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра) 12 марта 2026  года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

