Учащихся первой смены в Астане перевели на дистанционное обучение
Сегодня 2026, 22:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:06Сегодня 2026, 22:06
134Фото: Pixabay.com
В Астане в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра) 12 марта 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое