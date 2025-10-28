По проектам строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске проводится подготовительная работа, в том числе по определению источников финансирования. Об этом заявил председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов в ходе брифинга в Правительстве, передает BAQ.KZ.

"По строительству ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске сейчас подготовительная работа ведется, в том числе по организации финансирования. Рассматриваются разные источники финансирования, как собственное финансирование, так и российское финансирование, которое как раз предлагалось российской стороне в рамках межправительственного соглашения. Сейчас мы с российской стороной рассматриваем финальные условия финансирования и пока окончательного решения нет, какой будет источник финансирования", - сказал Кайрат Максутов.

По словам Кайрата Максутова, после определения источников финансирования будет проведена работа по выбору потенциальных EPC-подрядчиков. К участию в проектах смогут присоединиться как российские компании, так и международные консорциумы, специализирующиеся на строительстве тепловых электростанций.

"По части поручения, которое дал премьер-министр, к этому сроку, конечно, уже определенность будет. Да, Россия все может участвовать", — отметил он.

Ранее сообщалось, что проекты строительства теплоэлектроцентралей в Семее и Усть-Каменогорске могут быть реализованы Казахстаном без участия России.