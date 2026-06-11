Участки еще нескольких улиц временно перекроют в Астане

Участки нескольких улиц временно перекроют в Астане

В Астане с 11 июня начнут поэтапно перекрывать участки нескольких улиц в связи с проведением дорожных работ, передает BAQ.kz.

По данным акимата, в рамках проекта "Строительство улиц в границах улиц Сыганак, Е32, Е15 и Е36 (Шыгыс, 2 этап)" планируется проведение работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на некоторых улицах данного района.

- ул. Айтеке би на участке от ул. М. Маметовой до ул. Е15 – с 11 по 16 июня текущего года; - ул. Е14 на участке от ул. Айтеке би до ул. Е36 – с 16 по 24 июня текущего года; - ул. Е15 на участке от ул. Айтеке би до ул. Е36 – с 24 июня по 3 июля текущего года; - ул. Е35 на участке от М. Маметовой до ул. Е15 – с 4 по 10 июля текущего года.

Водителей и пешеходов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Какие еще дороги перекрыты

Ранее сообщалось, что в Астане на несколько ночей перекроют четыре перекрестка по улице Ж. Нажимеденова.

перекресток улиц Ж. Нажимеденова и К. Куанышбаева - с 21:00 10 июня до 07:00 11 июня;

перекресток улиц Ж. Нажимеденова и К. Аманжолова - с 21:00 12 июня до 07:00 13 июня;

перекресток улиц Ж. Нажимеденова и С. Нурмагамбетова - с 21:00 13 июня до 07:00 14 июня;

перекресток улиц С. Нурмагамбетова и А. Байтурсынова - с 21:00 14 июня до 07:00 15 июня.

Ограничения будут действовать в ночное время.