В Астане ограничат движение транспорта из-за турнира ASTANA TRIATHLON half, передает BAQ.KZ.

13 июля в Астане пройдет крупный спортивный турнир - ASTANA TRIATHLON half. Соревнования стартуют в Центральном парке и завершатся на территории Ильинки. В связи с мероприятием в городе временно перекроют ряд улиц.

Участникам предстоит преодолеть три этапа:

плавание - 1,9 км,

велогонка - 90 км,

бег - 21,1 км.

Основные ограничения коснутся улиц, по которым пройдет велосипедная дистанция. Маршрут велоэтапа включает:

старт у Центрального пляжа в Центральном парке,

движение по проспекту Туран,

выезд на шоссе Коргалжын с последующим поворотом на объездную дорогу,

прохождение трех кругов до трассы на Косшы (Каркаралы),

возвращение на шоссе Коргалжын и финиш у велопроката в Ильинке.

Беговая часть также пройдет по велодорожке на участке от Ильинки.