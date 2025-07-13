Участки улиц перекроют в Астане на время проведения ASTANA TRIATHLON half
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты
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В Астане ограничат движение транспорта из-за турнира ASTANA TRIATHLON half, передает BAQ.KZ.
13 июля в Астане пройдет крупный спортивный турнир - ASTANA TRIATHLON half. Соревнования стартуют в Центральном парке и завершатся на территории Ильинки. В связи с мероприятием в городе временно перекроют ряд улиц.
Участникам предстоит преодолеть три этапа:
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плавание - 1,9 км,
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велогонка - 90 км,
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бег - 21,1 км.
Основные ограничения коснутся улиц, по которым пройдет велосипедная дистанция. Маршрут велоэтапа включает:
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старт у Центрального пляжа в Центральном парке,
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движение по проспекту Туран,
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выезд на шоссе Коргалжын с последующим поворотом на объездную дорогу,
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прохождение трех кругов до трассы на Косшы (Каркаралы),
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возвращение на шоссе Коргалжын и финиш у велопроката в Ильинке.
Беговая часть также пройдет по велодорожке на участке от Ильинки.
"Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта", - сообщили в столичном акимате.
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