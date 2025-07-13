  • 13 Июля, 02:06
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Участки улиц перекроют в Астане на время проведения ASTANA TRIATHLON half

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты

Сегодня, 01:25
АВТОР
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pixabay Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
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Фото: pixabay

В Астане ограничат движение транспорта из-за турнира ASTANA TRIATHLON half, передает BAQ.KZ.

13 июля в Астане пройдет крупный спортивный турнир - ASTANA TRIATHLON half. Соревнования стартуют в Центральном парке и завершатся на территории Ильинки. В связи с мероприятием в городе временно перекроют ряд улиц.

Участникам предстоит преодолеть три этапа:

  • плавание - 1,9 км,

  • велогонка - 90 км,

  • бег - 21,1 км.

Основные ограничения коснутся улиц, по которым пройдет велосипедная дистанция. Маршрут велоэтапа включает:

  • старт у Центрального пляжа в Центральном парке,

  • движение по проспекту Туран,

  • выезд на шоссе Коргалжын с последующим поворотом на объездную дорогу,

  • прохождение трех кругов до трассы на Косшы (Каркаралы),

  • возвращение на шоссе Коргалжын и финиш у велопроката в Ильинке.

Беговая часть также пройдет по велодорожке на участке от Ильинки.

"Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта", - сообщили в столичном акимате.

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