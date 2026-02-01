В микрорайоне Береке Петропавловска участковый Мурат Арыков строит работу на доверии к жителям, сообщает BAQ.kz со ссылкой на pkzsk.info.

Его день начинается с сообщений от жителей и коллег — по ним он планирует встречи, профилактические беседы с подростками и контроль безопасности во дворах и подъездах.

Системная профилактика позволяет решать проблемы на ранней стадии: жители здороваются с ним, обращаются за советом, а случаи распития алкоголя в общественных местах практически исчезли. Коллеги отмечают, что Мурат Арыков умеет убеждать, а не ограничивается только взысканиями.

Помимо профилактики, он рассматривает обращения граждан, ведет документацию и направляет нуждающихся в лечении алкоголиков. Служба требует оперативности и выдержки — семейные конфликты, жалобы соседей и нарушения общественного порядка могут возникнуть в любой момент.

Вне службы Мурат Арыков — многодетный отец, воспитывает четырёх детей, показывая личным примером ответственность и уважение к людям. Его работа делает микрорайон спокойнее и безопаснее, демонстрируя значимость ежедневного труда участковых.