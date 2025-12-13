В Узункольском районе Костанайской области участковый инспектор Арман Раимбеков спас 75-летнего жителя села Троебратское, который утром ушёл на рыбалку и пропал, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Его дочь сообщила о исчезновении, и, учитывая мороз и предыдущий похожий случай, участковый сразу организовал поиски, к которым присоединились местные жители.

Несмотря на темноту, камыши и сильный холод, Раимбеков продолжил прочёсывать территорию, когда остальные вынуждены были уйти на обогрев. Он заметил следы саней, а затем — тёмное пятно в снегу. Это оказался лежащий без сознания пенсионер, нога которого запуталась в проводах "электропастуха". Инспектор освободил мужчину и передал его медикам.

По данным районной больницы, пострадавший поступил в тяжёлом состоянии, но сейчас идет на поправку. Дочь спасённого поблагодарила участкового за оперативность, а сельчане отмечают его профессионализм и отзывчивость. Раимбеков служит почти 14 лет и воспитывает троих детей — и, по словам жителей, всегда готов прийти на помощь.