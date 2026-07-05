Участник «Ирины Кайратовны» может стать депутатом Курултая

Respublica утвердила список кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая. Неожиданностью стало включение в него участника группы Ирина Кайратовна Азамата Маркленова, более известного как Марка. Список был утвержден на съезде партии в Астане.

Как сообщил руководитель центрального аппарата Respublica Жанат Искаков, в него вошли 76 кандидатов. Возглавил список председатель партии Айдарбек Ходжаназаров. Средний возраст кандидатов составляет 41 год. В списке — 44 мужчины и 32 женщины, 11 кандидатов моложе 35 лет. Также в него вошли пять бывших депутатов мажилиса VIII созыва и семь действующих депутатов маслихатов. Около 70% участников впервые баллотируются на выборах.

Особое внимание вызвало включение в список Азамата Маркленова. Музыкант, известный как Марка, является одним из участников группы «Ирина Кайратовна». Если партия получит достаточное число мандатов, он может стать депутатом Курултая. На съезде партия также утвердила предвыборную программу и внесла изменения в устав, приведя его в соответствие с обновленной Конституцией Казахстана. Кроме того, делегаты продлили полномочия председателя партии Айдарбека Ходжаназарова еще на три года.