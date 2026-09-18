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  • Участника наркогруппы из Темиртау экстрадировали из России: по делу арестованы активы на 600 млн теңге

Участника наркогруппы из Темиртау экстрадировали из России: по делу арестованы активы на 600 млн теңге

18 Сентября 2026, 10:43
АВТОР
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кадры из видео @GenPr 18 Сентября 2026, 10:43
18 Сентября 2026, 10:43
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Фото: кадры из видео @GenPr

Из России в Казахстан экстрадировали предполагаемого участника организованной преступной группы, которую подозревают в производстве и распространении психотропных веществ. По версии следствия, он организовал наркопроизводство в Темиртау, передает BAQ.KZ.

Изготовленные вещества распространяли в Карагандинской области.

Полученные деньги участники группы, по данным прокуратуры, легализовывали через различные финансовые операции, в том числе криптообменники. Общая сумма таких операций превысила 1,8 млрд теңге.

Еще более чем на 600 млн теңге были приобретены недвижимость, бизнес-объекты и транспорт. На эти активы наложили арест для последующего обращения в доход государства.

У участников группы изъяли почти 10 килограммов мефедрона.

Часть фигурантов уже предстала перед судом. Другие подозреваемые скрылись и были объявлены в международный розыск.

Экстрадированный мужчина был задержан в России в октябре 2025 года. По запросу Генеральной прокуратуры его доставили в Казахстан и поместили в следственный изолятор.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее BAQ.KZ писал, что в июле из Грузии в Казахстан экстрадировали еще одного участника этой же преступной группы. По данным следствия, у фигурантов изъяли почти 10 килограммов мефедрона, а объем легализованных через финансовые операции и криптообменники средств превысил 1,8 млрд теңге.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы (@prokuratura.govkz)

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