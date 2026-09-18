Участника наркогруппы из Темиртау экстрадировали из России: по делу арестованы активы на 600 млн теңге
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Из России в Казахстан экстрадировали предполагаемого участника организованной преступной группы, которую подозревают в производстве и распространении психотропных веществ. По версии следствия, он организовал наркопроизводство в Темиртау, передает BAQ.KZ.
Изготовленные вещества распространяли в Карагандинской области.
Полученные деньги участники группы, по данным прокуратуры, легализовывали через различные финансовые операции, в том числе криптообменники. Общая сумма таких операций превысила 1,8 млрд теңге.
Еще более чем на 600 млн теңге были приобретены недвижимость, бизнес-объекты и транспорт. На эти активы наложили арест для последующего обращения в доход государства.
У участников группы изъяли почти 10 килограммов мефедрона.
Часть фигурантов уже предстала перед судом. Другие подозреваемые скрылись и были объявлены в международный розыск.
Экстрадированный мужчина был задержан в России в октябре 2025 года. По запросу Генеральной прокуратуры его доставили в Казахстан и поместили в следственный изолятор.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее BAQ.KZ писал, что в июле из Грузии в Казахстан экстрадировали еще одного участника этой же преступной группы. По данным следствия, у фигурантов изъяли почти 10 килограммов мефедрона, а объем легализованных через финансовые операции и криптообменники средств превысил 1,8 млрд теңге.
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