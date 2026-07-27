Гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков, экстрадировали из Грузии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, экстрадиция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Грузии.

Следствие считает, что подозреваемый входил в состав организованной преступной группы, которая наладила производство психотропных веществ в особо крупном размере на территории Алматинской области.

«Изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории Алматинской области и города Алматы», – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Во время расследования у участников группы изъяли почти 10 килограммов мефедрона.

Доходы легализовали через криптообменники

По версии следствия, преступная группа легализовала незаконные доходы, проводя различные финансовые операции, в том числе через криптообменники.

«Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход злоумышленники легализовали путем проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд тенге», – отметили в ведомстве.

Кроме того, на незаконные средства были приобретены недвижимость, объекты бизнеса и транспорт общей стоимостью более 600 млн тенге. На все имущество наложен арест с целью последующего обращения в доход государства.

Подозреваемого задержали в Грузии

Часть участников преступной группы уже предстала перед судом. Остальные, включая экстрадированного фигуранта, скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

В январе этого года подозреваемого задержали на территории Грузии. После рассмотрения запроса Генеральной прокуратуры его экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

За участие в организованной преступной группе, незаконный оборот психотропных веществ и легализацию преступных доходов ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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