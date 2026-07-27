Из Грузии экстрадировали подозреваемого в наркобизнесе на 1,8 млрд тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков, экстрадировали из Грузии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.
По данным надзорного органа, экстрадиция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Грузии.
Следствие считает, что подозреваемый входил в состав организованной преступной группы, которая наладила производство психотропных веществ в особо крупном размере на территории Алматинской области.
«Изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории Алматинской области и города Алматы», – сообщили в Генеральной прокуратуре.
Во время расследования у участников группы изъяли почти 10 килограммов мефедрона.
Доходы легализовали через криптообменники
По версии следствия, преступная группа легализовала незаконные доходы, проводя различные финансовые операции, в том числе через криптообменники.
«Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход злоумышленники легализовали путем проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд тенге», – отметили в ведомстве.
Кроме того, на незаконные средства были приобретены недвижимость, объекты бизнеса и транспорт общей стоимостью более 600 млн тенге. На все имущество наложен арест с целью последующего обращения в доход государства.
Подозреваемого задержали в Грузии
Часть участников преступной группы уже предстала перед судом. Остальные, включая экстрадированного фигуранта, скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.
В январе этого года подозреваемого задержали на территории Грузии. После рассмотрения запроса Генеральной прокуратуры его экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.
За участие в организованной преступной группе, незаконный оборот психотропных веществ и легализацию преступных доходов ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читай также:
Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из Вьетнама в Казахстан
Казахстанца, объявленного в розыск, вернули из Албании
Подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан
Самое читаемое
- Токаев подарил Путину картину с особым смыслом
- Обвиняемый по громкому делу в Мангистау объявлен в розыск
- Как ИИ будет следить за дорогами: Токаеву и Путину презентовали новые цифровые решения
- Миллиардеры в США начали скупать целые кварталы ради полной приватности
- Путин назвал ключевое условие развития сотрудничества России и Казахстана