Специальное издание Конституции вручили участникам конференции в области Жетысу

Вчера в Талдыкоргане прошла масштабная конференция "Новая Конституция – прочная основа Справедливого Казахстана", посвященная вступлению в силу Основного Закона страны.

Участники встречи, среди которых были известные общественные деятели, представители научной и образовательной сферы, юристы, активисты гражданского сектора и молодежь, обсудили его значение как важного фундамента политических и правовых реформ.

Модератором мероприятия выступил заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов. Открывая конференцию и поздравляя всех с этим важным днем в жизни страны, он отметил, что вступление в силу новой Конституции – это событие, которое касается каждого гражданина.

По словам Диаса Есдаулетова, она отражает запрос общества на справедливость, открытость и равные возможности. В ее основе лежат важные для государства и народа принципы: верховенство закона, уважение к правам человека, ответственность власти, преемственность поколений и единство общества. Он подчеркнул, что справедливое государство начинается с простого и понятного правила: каждый гражданин должен чувствовать защиту закона и иметь возможность реализовать свой потенциал независимо от места проживания, профессии, возраста или социального положения.

Стоить отметить, что в работе комиссии по конституционной реформе, которая занималась выработкой предложений по подготовке новой Конституции, от имени области Жетысу принимала участие председатель областного маслихата Гульнар Тойлыбаева. Гульнар Кожагуловна в своем слове подчеркнула, что на заключительном заседании палат Парламента РК, Глава государства особо отметил высокую миссию законодательного органа. Она также отдельно остановилась на том, что в Конституции закреплены новые ценности: справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе. Это значит, что теперь государственные органы при принятии решений должны исходить не только из текущих задач, но и из долгосрочных интересов общества.

С видеопоздравлением к участникам конференции обратилась член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, председатель объединения юридических лиц "Гражданский альянс области Жетысу" Дания Кыдырбаева. Она акцентировала внимание на том, что новая Конституция открывает перед страной не только новый правовой этап, но и новые возможности для развития гражданского общества. По ее словам, сегодня особенно важно, чтобы государство и общество слышали друг друга, вместе обсуждали значимые вопросы и находили решения, которые действительно отвечают запросам людей.

Также выступили председатель общественного совета области Жетысу Асет Кыдырманов, председатель правления, ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова, доктор юридических наук, профессор Ермек Бурибаев, заместитель прокурора области Жетысу Бирлик Избасаров, представитель Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан по области Жетысу Канат Карымсаков и другие.

В ходе обсуждения участники конференции говорили о равенстве, инклюзии, правовой культуре, общественном диалоге, цифровых правах и ответственности перед будущими поколениями. Эти темы напрямую связаны с новой Конституцией, потому что современное государство должно быть удобным, открытым и справедливым для всех – для людей с особыми потребностями, молодежи, представителей разных общественных объединений, специалистов, работающих в сфере образования, информации и цифровых технологий.

Общий смысл выступлений сводился к одному: новая Конституция должна работать в повседневной жизни. Она важна не только для юристов, государственных служащих или депутатов. Она касается каждого человека – его права на справедливое отношение, качественное образование, защиту личных данных, доступ к правовой помощи, участие в жизни общества.

В завершение конференции заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов подвел итоги обсуждения. Он отметил, что вступление в силу новой Конституции – это не просто юридическое событие, а важный этап общественного обновления. В рамках мероприятия также состоялось вручение специального издания новой Конституции участникам конференции.