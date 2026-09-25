Участники форума «Казахстан – Китай» почтили память погибших военнослужащих минутой молчания

Участники инвестиционного форума «Казахстан – Китай», который проходит сегодня в Алматы с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, почтили память военнослужащих, погибших в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Перед началом форума была объявлена минута молчания в память о погибших.

Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен День общенационального траура в связи с трагедией, произошедшей во время военных учений на Каспийском море.

Напомним, 24 сентября при выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил установить все обстоятельства произошедшего, а также оказать необходимую помощь семьям военнослужащих.