Завтра, 14 февраля, на территории национального парка «Бурабай» состоится международный турнир по бегу на льду «Burabay Ice 2026». Мероприятие зимнего сезона включено в событийный календарь на этот год, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в нацкомпании Kazkh Tourism, в этом году забег объединит более 1000 участников. На старт выйдут жители различных регионов Казахстана, а также туристы из Франции, Великобритании, Венгрии, Канады, РФ, Италии, Узбекистана, Японии, Новой Зеландии и Перу.

– Соревнования пройдут на нескольких дистанциях и рассчитаны как на любителей активного образа жизни, так и на опытных спортсменов: 7 км, 14 км и 21 км. Трасса пройдет по ровной ледовой поверхности озера Боровое с минимальным перепадом высот, – говорится в сообщении компании.

Мероприятие также предоставляет участникам и гостям возможность провести зимние выходные на живописной природе и способствует повышению туристской привлекательности региона.

Отметим, в событийный календарь вошли культурные, этнокультурные, спортивные, гастрономические и экологические мероприятия.