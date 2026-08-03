Участники международных олимпиад по искусственному интеллекту имеют в 1500 раз больше шансов стать миллиардерами и основателями крупных технологических компаний, а вероятность совершить научный прорыв в сфере искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук у них выше в 4000 раз. Об этом заявил президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин в кулуарах Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Мусина, проведение олимпиады в Казахстане – это не только возможность принять масштабное международное событие, но и показатель того, что страна делает ставку на развитие искусственного интеллекта.

«Согласно статистике, участники подобных олимпиад имеют в 1500 раз больше шансов стать миллиардерами и крупными технологическими предпринимателями. А вероятность совершить научное открытие в области искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук у них выше в 4000 раз», – сказал Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что казахстанские школьники должны видеть, что искусственный интеллект – это направление, которое можно успешно развивать и внутри страны.

«Это показатель того, что Казахстан уделяет особое внимание развитию искусственного интеллекта. Школьники должны понимать, что AI – это не что-то далекое. Его можно создавать и развивать в Казахстане, а также на равных конкурировать с лучшими командами мира», – отметил он.

Казахстан впервые принимает IOAI

В этом году Международная олимпиада по искусственному интеллекту проходит в мире в третий раз. Ранее соревнования принимали Болгария и китайский Пекин, а теперь право провести турнир впервые получил Казахстан.

По словам Багдата Мусина, в Астану прибыли команды из 106 стран, еще две страны участвуют в статусе наблюдателей. Всего в олимпиаде принимают участие около 500 школьников со всего мира.

Президент Федерации подчеркнул, что IOAI – это международная образовательная олимпиада, а не коммерческий конкурс.

«Это не коммерческий формат. По своему статусу она сопоставима с международными олимпиадами по физике, математике и информатике. Государства направляют свои национальные команды, а затем самостоятельно чествуют победителей», – пояснил он.

Роботы из Китая и шесть часов на решение задач

Соревнования продлятся пять дней и будут состоять из двух этапов – индивидуального и командного.

Во время индивидуального тура участникам предстоит в течение шести часов разрабатывать модели искусственного интеллекта и решать практические задачи. В командном этапе школьники будут программировать роботов. Для проведения испытаний в Казахстан специально доставили 10 роботов из Китая.

«Участники загрузят в роботов собственные программы, продемонстрируют их работу и защитят свои решения», – рассказал Багдат Мусин.

Казахстан представляют восемь школьников

В состав национальной сборной Казахстана вошли восемь школьников из Тараза, Шымкента, Актау, Атырау и других регионов страны, показавшие лучшие результаты по математике и информатике.

По словам Мусина, прогнозировать итоговое выступление команды пока сложно, поскольку направление искусственного интеллекта остается сравнительно новым, а сами соревнования только начинают формировать собственные традиции.

Он напомнил, что на прошлогодней олимпиаде в Пекине Казахстан занял четвертое место в общекомандном зачете. Однако тогда в соревнованиях участвовало около 40 стран, тогда как в этом году их число впервые превысило сотню.

Для обеспечения объективности соревнований сформировано международное жюри, в состав которого вошли 14 экспертов из разных государств.