Участники Шушинского Глобального медиафорума посетили культурную столицу Азербайджана
Форум посвящен 150-летию национальной печати.
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Участники Шушинского Глобального форума под названием "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" отправились в культурную столицу Азербайджана, передает BAQ.KZ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники форума прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт.
Отметим, после церемонии открытия форум продолжит работу сессиями. Форум продлится до 21 июля.
Напомним, что в 3-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также есть представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.
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