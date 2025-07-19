Участники Шушинского Глобального форума под названием "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" отправились в культурную столицу Азербайджана, передает BAQ.KZ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники форума прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт.

Отметим, после церемонии открытия форум продолжит работу сессиями. Форум продлится до 21 июля.

Напомним, что в 3-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также есть представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.