Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" в городе Агдам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Гости медиафорума ознакомились с богатым культурным наследием Карабаха, в частности с историей древнего города Агдам. Представители СМИ разных стран получили возможность лично оценить масштабы восстановительных работ, активно проводимых в регионе.

"Дворцовый комплекс "Имарет" был открыт после масштабной реставрации 19 сентября 2024 года. Работы по восстановлению и археологическим исследованиям начались в 2023 году при участии местных и зарубежных специалистов. Комплекс площадью 3,3 гектара включает в себя церемониальные залы, усыпальницы, историческое кладбище, конный комплекс, предназначенный для демонстрации карабахских скакунов, а также современный центр для посетителей", - пишет Report.

Напомним, глава Qazcontent рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

Форум продлится до 21 июля.