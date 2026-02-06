Участников ОПГ Коспаева осудили на 6 лет и 6 месяцев тюрьмы
В Алматы вынесен приговор участникам ОПГ Коспаева, которые незаконно сняли обременение с участка земли и имущества, подлежащего конфискации, переоформили их на третьих лиц, а затем продали, передает BAQ.KZ.
Для этого они организовали внесение заведомо ложных сведений в информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости".
– Ранее Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.
В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО "Nikolsky Investment", расположенные на территории рынка "Никольский" в г.Алматы.
Однако, в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО "Правительство для граждан".
В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации, – сообщили в АФМ.
Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Имущество возвращено в собственность государства.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает о неотвратимости наказания за противоправные действия, связанные с незаконным вмешательством в государственные информационные системы.
