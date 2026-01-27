Суд области Абай признал троих жителей Семея виновными в участии в организованной преступной группе и хищении золотосодержащей руды в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда области Абай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как следует из материалов дела, Ж., К. и М. обвинялись в участии в ОПГ, краже с незаконным проникновением в производственные помещения, покушении на кражу, а также легализации имущества, полученного преступным путём.

Ранее, в 2024 году, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в закрытом судебном заседании.

"Согласно обвинению, подсудимые в составе организованной преступной группы совершили хищение золотосодержащей руды с незаконным проникновением в производственные помещения финансово-инвестиционной корпорации „Алел“ в особо крупном размере", – сообщили в суде.

Общий материальный ущерб, по данным следствия, превысил 4 млрд тенге. Кроме того, подсудимым вменялось покушение на кражу золотосодержащего материала на сумму 224 млн тенге.

Межрайонный суд по уголовным делам города Семея установил, что хищения из так называемой "золотой комнаты" осуществлялись с 2019 года. Всего в рамках дела рассматривалось 49 эпизодов хищения.

"Следствием выявлены факты приобретения и содействия в приобретении подсудимыми и их родственниками движимого и недвижимого имущества, что рассматривалось как способ легализации доходов, полученных преступным путём", – уточняется в сообщении пресс-службы.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить Ж. наказание в виде 12 лет лишения свободы, К. – 8 лет 6 месяцев лишения свободы, М. – 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Адвокаты Ж. и К. настаивали на оправдании, защитник М. просил применить условное наказание по одному из эпизодов. Представитель потерпевшей организации просил назначить наказание в соответствии с законом. Гражданский иск о возмещении ущерба заявлен не был.

Суд признал смягчающим обстоятельством для Ж. и К. наличие малолетних детей, а отягчающим – совершение преступления в условиях чрезвычайного положения. В отношении М. смягчающими обстоятельствами признаны наличие малолетних детей и частичное признание вины.

"С учётом всех обстоятельств суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в суде.

По приговору суда Ж. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, К. – 6 лет 8 месяцев лишения свободы, М. – 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Всем осуждённым также назначена конфискация имущества.