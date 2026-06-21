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Участок автодороги между Изимбетом и Эмбой отремонтируют в Актюбинской области

Дорожники приступили к ремонту.

Сегодня 2026, 07:41
АВТОР
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Акимат Актюбинской области Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
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Фото: Акимат Актюбинской области

40-километровый участок дороги является продолжением 50 километров трассы Кандыагаш – Изимбет, отремонтированной в прошлом году в рамках автодороги Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз.

Подрядная организация «Жалаугер-НС», приступившая к строительным работам, обещает завершить ремонт в кратчайшие сроки.

В целом в Актюбинской области активно ведутся работы по модернизации автомобильных дорог республиканского значения. В текущем году средним ремонтом охвачено 266,5 километра автодорог.

В настоящее время дорожные работы также продолжаются на участках трасс Карабутак – Костанай, Иргиз – Кызылорда, Актобе – Алимбет и Актобе – Оренбург.

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