Участок автодороги между Изимбетом и Эмбой отремонтируют в Актюбинской области
Дорожники приступили к ремонту.
Сегодня 2026, 07:41
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Сегодня 2026, 07:41Сегодня 2026, 07:41
157Фото: Акимат Актюбинской области
40-километровый участок дороги является продолжением 50 километров трассы Кандыагаш – Изимбет, отремонтированной в прошлом году в рамках автодороги Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз.
Подрядная организация «Жалаугер-НС», приступившая к строительным работам, обещает завершить ремонт в кратчайшие сроки.
В целом в Актюбинской области активно ведутся работы по модернизации автомобильных дорог республиканского значения. В текущем году средним ремонтом охвачено 266,5 километра автодорог.
В настоящее время дорожные работы также продолжаются на участках трасс Карабутак – Костанай, Иргиз – Кызылорда, Актобе – Алимбет и Актобе – Оренбург.
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