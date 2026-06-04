Участок дороги на Тлендиева в Астане перекрыт до июля

В Астане продолжаются дорожные и строительные работы сразу на нескольких крупных участках. В связи с этим в городе действуют временные ограничения движения транспорта.

Проспект Тлендиева: новые ограничения до июля

С 6 июня по 6 июля частично ограничат движение на проспекте Тлендиева в районе строительства транспортной развязки на пересечении с улицей Бейсековой.

Несмотря на ремонтные работы, движение полностью перекрывать не будут. Автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Другие ограничения на Тлендиева

Кроме того, с 31 мая по 15 июня продолжается частичное ограничение движения на проспекте Тлендиева на участке от улицы Баршын до транспортной развязки.

Здесь также организовано движение по одной стороне дороги без полного перекрытия проезда.

Какие еще дороги перекрыты

Пересечение Айтеке би и Коргалжынского шоссе

До 12 июня дорожные работы ведутся на пересечении улицы Айтеке би и Коргалжынского шоссе.

Движение сохраняется в обоих направлениях, однако транспорт пропускают по одной стороне проезжей части. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Е-489 и Умай ана.

Проспект Мангилик Ел

Самые длительные ограничения связаны со строительством новых улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак.

С 15 апреля по 1 сентября полностью закрыт проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. Подъезд к медучреждению организован со стороны проспекта Мангилик Ел.

Также с 26 апреля по 1 сентября полностью перекрыт участок между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных коммуникаций.

В акимате просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы. На всех участках установлены временные дорожные знаки и схемы объезда.

Какие улицы перекроют в Астане из-за Astana Half Marathon