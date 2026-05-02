Участок проспекта Тлендиева частично перекроют на неделю в Астане
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты.
Сегодня 2026, 21:18
Фото: BAQ.kz
В столичном акимате сообщили, что на проспекте Н.Тлендиева пройдет средний ремонт дорожного покрытия на участке от проспекта Сарыарка до улицы К. Кумисбекова, передает BAQ.kz.
В связи с этим со 2 по 9 мая движение на данном участке будет частично ограничено. При этом уточняется, что автотранспорт сможет двигаться в обоих направлениях по одной стороне дороги.
Также водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
