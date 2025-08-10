До 20 августа частично перекроют участок проспекта Жумабаева в Астане, передает BAQ.KZ.

Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

"Информируем жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна по проспекту М.Жумабаева на участке от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы. В связи с этим, с 11 по 20 августа движение на участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – говорится в сообщении.