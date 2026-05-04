Участок трассы Астана – Балхаш перекроют на два месяца
Ограничения будут действовать два месяца — с 12 мая по 12 июля, движение организуют по объездной дороге.
Сегодня 2026, 15:20
152Фото: Chursinov Artem/Baq.kz
В Алматинской области с 12 мая временно ограничат движение на участке республиканской автодороги KAZ01 "Астана – Караганда – Алматы", передает BAQ.kz.
Как сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничения связаны с проведением среднего ремонта.
Строительные работы будут вестись на участках км 1121–1186 и км 1194–1209.
В связи с этим с 12 мая по 12 июля ежедневно с 06:00 до 20:00 будет закрыт участок Күрті – Шабыт (км 1121–1177).
Движение автотранспорта на период проведения работ организуют по объездной дороге.
Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать временные дорожные знаки и учитывать ограничения.
