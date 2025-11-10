  • 10 Ноября, 07:10

Участок трассы "Астана – Караганда" закрыли ночью из-за сильной метели

В Карагандинской области с 00:30 10 ноября введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения "Астана – Караганда (в обход) – Алматы", передает BAQ.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол". Ограничение действует с 256 по 359 км — от села Атамекен до посёлка Аксу-Аюлы.

Движение закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий. Открытие трассы ожидается ориентировочно в 08:00 утра.

