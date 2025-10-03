С 01:30 на одном из участков автодороги в ВКО введено ограничение движения для всех видов транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казавтожол".

Причиной стали неблагоприятные погодные условия, представляющие угрозу для безопасности дорожного движения.

Речь идет об участке трассы "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" с 6 по 66 километр — от села Ушанское до города Серебрянск.

Водителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от поездок по данному направлению и планировать маршрут с учетом ограничений.