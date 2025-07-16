Участок улицы Достык закрыли в Астане на ремонт
Работы ведутся на участке от проспекта Мангилик Ел до концертного зала имени Розы Баглановой.
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
71Фото: Istockphoto
В Астане перекрыли участок улицы Достык из-за дорожных работ, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы ведутся на участке от проспекта Мангилик Ел до концертного зала имени Розы Баглановой.
В связи с этим с 15 по 21 июля движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Проезд будет организован поэтапно - в каждом направлении по одной стороне дороги.
Водителей и гостей города просят заранее учитывать ремонтные работы при планировании маршрутов, чтобы избежать заторов и задержек в пути.