В Астане перекрыли участок улицы Достык из-за дорожных работ, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы ведутся на участке от проспекта Мангилик Ел до концертного зала имени Розы Баглановой.

В связи с этим с 15 по 21 июля движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Проезд будет организован поэтапно - в каждом направлении по одной стороне дороги.

Водителей и гостей города просят заранее учитывать ремонтные работы при планировании маршрутов, чтобы избежать заторов и задержек в пути.